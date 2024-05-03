Disney доминирует!... Среди самых убыточных фильмов в 2023 году

Издание Deadline в свежем материале поделилось списком самых провальных фильмов в 2023 году.
В топ-5 попало сразу четыре картины от Disney. Правда, журналисты не стали включать в список ленты Apple, потому что для нее производство фильмов — лишь малая часть расходов, тогда как для Disney — основная деятельность.
1. «Капитан Марвел 2» — убытки 237 миллионов долларов;
2. «Флэш» — убытки 155 миллионов долларов;
3. «Индиана Джонс и кКолесо судьбы» — убытки 143 миллиона долларов
4. «Заветное желание» — убытки 131 миллион долларов;
5. «Особняк с привидениями» — убытки 117 миллионов долларов.
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