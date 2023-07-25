Disney начинает откладывать выход некоторых фильмов из-за забастовок в Голливуде

По данным Bloomberg, Walt Disney Co. решила пересмотреть график выпуска фильмов на оставшуюся часть 2023 года, поскольку многие актеры не смогут принять участие в их продвижении из-за забастовок в Голливуде.
Так, премьеру фильма «Бедные-несчастные» отложили на несколько месяцев — с 8 сентября до 8 декабря 2023 года.
В корпорации также обсуждают перенос других картин вроде «Следующий гол — победный», «Заветное желание» и Magazine Dreams.
Однако часть фильмов не получится отложить, поскольку маркетинг уже зашел слишком далеко. Поэтому, например, «Особняк с привидениями» выйдет 28 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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