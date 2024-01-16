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    Disney отложила на неопределенный срок «Звездные войны: Новый орден»

    16 января 2024
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    16.01.2024
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    Disney отложила на неопределенный срок «Звездные войны: Новый орден» 1

    Портал World of Reel со ссылкой на свои источники рассказал, что Disney отложила на неопределенный срок «Звездные войны: Новый орден» с Дэйзи Ридли в главной роли.

    Именно по этому неделей ранее объявили, что следующим фильмом в Далекой-далекой галактике станут «Мандалорец и Грогу».

    Картину решили перенести из-за творческий разногласий создателя «Острых козырьков» Стивена Найти и Lucasfilm. Сценарист уже написал черновой вариант истории, но компания оставила к ней столько правок, что автору пришлось начинать работу с нуля.

    Более того, Найт может выйти из проекта из-за разочарования. Он отложил «Звездные войны» на второй план и сосредоточился на фильме по «Острым козырькам».

    Напомним, ранее над своими версиями сценария для «Нового ордена» успели поработать Дэймон Линделоф и Джастин Брит-Гибсон.

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