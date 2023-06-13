Disney отложила выход «Аватара 3», «Звездных войн» и многих фильмов Marvel

Disney неожиданно внесла ряд изменений в календарь кинотеатральных релизов — как минимум отчасти из-за трудностей в производстве на фоне забастовки голливудских сценаристов.

Так, премьеру «Аватара 3» отложили на год — с декабря 2024-го на декабрь 2025-го. Четвертая часть выйдет в декабре 2029 года, а пятая — в декабре 2031-го.

Первый новый фильм по «Звездным войнам» теперь выйдет 22 мая 2026 года, а следующий — 18 декабря 2026 года.

«Мстителей: Династия Канга» и «Секретные войны» тоже перенесли на год — до 1 мая 2026 года и 7 мая 2027-го соответственно.

А вот «Дэдпул 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом выйдет на полгода раньше — 3 мая 2024 года вместо 8 ноября.

У других фильмов Marvel тоже изменились даты релиза:

«Капитан Америка: Дивный новый мир» — 26 августа 2024 года;

«Громовержцы» — 20 декабря 2024 года;

«Блейд» — 14 февраля 2025 года;

«Фантастическая четверка» — 2 мая 2025 года.

Кроме того, в расписании появился новый «Чужой» Феде Альвареса, датированный 16 августа 2024 года.