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    Новости

    Disney работает над переосмыслением «Тысячи и одной ночи». Нет, это не «Аладдин»

    11 октября 2022
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    11.10.2022
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    0 минут на чтение
    Disney работает над переосмыслением «Тысячи и одной ночи». Нет, это не «Аладдин»

    По данным Deadline, Disney работает над новой версией сборника «Тысяча и одна ночь» в формате полнометражного фильма. Судя по описанию, картина представит известные истории в фэнтезийном и даже научно-фантастическом антураже.

    Рабочее название — «1001 ночь». Продюсером и сценаристом выступит Араш Амель, известный по фильмам Rise и «Частная война».

    Издание отмечает, что картина не будет связана с существующими франшизами — например, с тем же «Аладдином», который в своё время был вдохновлён как раз историями из сказок. Какие именно сказания войдут в фильм, неизвестно.

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