Disney работает над переосмыслением «Тысячи и одной ночи». Нет, это не «Аладдин»

По данным Deadline, Disney работает над новой версией сборника «Тысяча и одна ночь» в формате полнометражного фильма. Судя по описанию, картина представит известные истории в фэнтезийном и даже научно-фантастическом антураже.

Рабочее название — «1001 ночь». Продюсером и сценаристом выступит Араш Амель, известный по фильмам Rise и «Частная война».

Издание отмечает, что картина не будет связана с существующими франшизами — например, с тем же «Аладдином», который в своё время был вдохновлён как раз историями из сказок. Какие именно сказания войдут в фильм, неизвестно.