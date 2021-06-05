Disney уже начал разработку второй части «Круэллы»

The Hollywood Reporter сообщает, что Disney запустил в разработку сиквел «Круэллы». Фильм о злодейке из «101 далматинца» Круэллу де Виль дебютировал 28 мая одновременно в кинотеатрах и на стриминг-платформе Disney+. Спустя лишь неделю после начала проката Disney сообщила, что в компании довольны сборами фильма, поэтому готовы объявить о своих планах на продолжение ещё на ранней стадии разработки второй части.
Мы очень довольны кассовыми сборами «Круэллы», а также её высокими показателями на Disney+ Premier Access на сегодняшний день. Фильм был невероятно хорошо принят зрителями по всему миру, получив 97% зрительских оценок на Rotten Tomatoes, и высший балл — пять — во всех демографических группах от CinemaScore в премьерные выходные, что сделало его одним из самых популярных наших анимационных ремейков. Мы с нетерпением ждем, что зрители и дальше будут наслаждаться этим фантастическим фильмом.
На данный момент фильм собрал 48,5 миллиона долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы за эстетику панк-рока 1970-х.
Ожидается, что режиссёр Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара, работавшие над первой частью, займутся и продолжением, а Эмма Стоун вернётся к роли Круэллы де Виль.
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Фильм выйдет 3 июня.
«Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности
Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.
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