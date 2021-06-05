Disney уже начал разработку второй части «Круэллы»

The Hollywood Reporter сообщает, что Disney запустил в разработку сиквел «Круэллы». Фильм о злодейке из «101 далматинца» Круэллу де Виль дебютировал 28 мая одновременно в кинотеатрах и на стриминг-платформе Disney+. Спустя лишь неделю после начала проката Disney сообщила, что в компании довольны сборами фильма, поэтому готовы объявить о своих планах на продолжение ещё на ранней стадии разработки второй части.

Мы очень довольны кассовыми сборами «Круэллы», а также её высокими показателями на Disney+ Premier Access на сегодняшний день. Фильм был невероятно хорошо принят зрителями по всему миру, получив 97% зрительских оценок на Rotten Tomatoes, и высший балл — пять — во всех демографических группах от CinemaScore в премьерные выходные, что сделало его одним из самых популярных наших анимационных ремейков. Мы с нетерпением ждем, что зрители и дальше будут наслаждаться этим фантастическим фильмом.

На данный момент фильм собрал 48,5 миллиона долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы за эстетику панк-рока 1970-х.

Ожидается, что режиссёр Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара, работавшие над первой частью, займутся и продолжением, а Эмма Стоун вернётся к роли Круэллы де Виль.