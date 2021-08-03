Disney выпустит 1 октября хоррор-спешл Lego Star Wars

Disney анонсировал новый анимационный спецвыпуск Lego Star Wars. На этот раз он будет приурочен к Хэллоуину!

Короткометражка с подзаголовком Terrifying Tales расскажет о событиях после девятого эпизода. По Дэмерон и BB-8 терпят крушение на Мустафаре. Когда-то величественный замок Дарта Вейдера облюбовал жадная Грабалла Хатт, которая превратила обитель ситха в лакшери-отель с программой «всё включено». По здесь знакомится с Дином — мальчишкой, который подрабатывает у хатта механиком. Пока рабочие чинят истребитель По, он гуляет вместе с Дином и Грабаллой по замку — и с каждым шагом погружается в мрачные глубины. Здесь же его встречает Вани́ — старый слуга Вейдера, который делится тремя жуткими историями о стихах.

Постер

По Дэмерона озвучит Джейк Грин, Дина — Рафаэль Алехандро, Грабаллу — Дана Снайдер. А ещё актёрский состав обещает появление Рена и Палпатина (вот уж кто в каждой ситхской крепости затычка).

Производством занимается Lucasfilm совместно с Atomic Cartoons.

В 2020-м Disney+ уже выпускал праздничный спешл по «Звёздным войнам» — и его действие тоже разворачивалось после девятого эпизода.