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    Новости

    Disney выпустит 1 октября хоррор-спешл Lego Star Wars

    3 августа 2021
    03.08.2021
    448
    0 минут на чтение

    Disney анонсировал новый анимационный спецвыпуск Lego Star Wars. На этот раз он будет приурочен к Хэллоуину!

    Короткометражка с подзаголовком Terrifying Tales расскажет о событиях после девятого эпизода. По Дэмерон и BB-8 терпят крушение на Мустафаре. Когда-то величественный замок Дарта Вейдера облюбовал жадная Грабалла Хатт, которая превратила обитель ситха в лакшери-отель с программой «всё включено». По здесь знакомится с Дином — мальчишкой, который подрабатывает у хатта механиком. Пока рабочие чинят истребитель По, он гуляет вместе с Дином и Грабаллой по замку — и с каждым шагом погружается в мрачные глубины. Здесь же его встречает Вани́ — старый слуга Вейдера, который делится тремя жуткими историями о стихах.

    Постер

    Disney выпустит 1 октября хоррор-спешл Lego Star Wars 1

    По Дэмерона озвучит Джейк Грин, Дина — Рафаэль Алехандро, Грабаллу — Дана Снайдер. А ещё актёрский состав обещает появление Рена и Палпатина (вот уж кто в каждой ситхской крепости затычка).

    Производством занимается Lucasfilm совместно с Atomic Cartoons.

    В 2020-м Disney+ уже выпускал праздничный спешл по «Звёздным войнам» — и его действие тоже разворачивалось после девятого эпизода.

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     Алексей Ионов |  08.12.2020

    Авторы смешали все наборы в кучу и устроили безумный мэшап из всего подряд.

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