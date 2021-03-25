Disney выпустит сериал-переосмысление «Сокровища нации»

Disney дала «зеленый свет» сериалу по мотивам «Сокровища нации» и заказала десять эпизодов для первого сезона.

Марианна и Кормак Уибберли, которые работали над оригинальными фильмами с Николасом Кейджем, напишут сценарий. А постановкой займется Мира Наир, снявшая «Королеву из Катве» и «Ярмарку тщеславия».

В центре сюжета будет мечтательная девушка Джесс Моралес, которая вместе с друзьями отправится в приключение, чтобы раскрыть семейную историю и отыскать утерянные сокровища.

Учитывая, что сериал будет переосмыслением франшизы, вряд ли Кейдж вернется к своей роли. Официально студия пока никак это не прокомментировала.

О проекте еще весной 2020-го рассказала продюсер «Сокровища нации» Джерри Брукхаймер. Тогда же он сообщил, что Disney ко всему прочему работает над триквелом. Вероятно, о нем мы тоже скоро услышим.