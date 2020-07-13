Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованный отряд

Корреспондент канала ABC (входит в Disney) Клейтон Сэнделл рассказал, что стриминговый сервис Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованную партию — особый отряд клонов, который генетически отличается от своих остальных собратьев. Чуть позже информацию подтвердил и официальный сайт.

Больше всего эти герои известны по одноимённой арке из седьмого сезона «Войны клонов», где они проводили спецоперацию по спасению Эхо.

Премьера мультсериала про Бракованный отряд намечена на 2021-й. Никаких сюжетных подробностей нет — известно только, что шоу развернётся после событий «Мести ситхов».

Дейв Филони, создатель «Войн клонов» и «Постанцев», выступит исполнительным продюсером — вместе с Афиной Портилло, Брэдем Ро и Дженниффер Корбетт. Ранее они тоже работали над мультсериалами по «Звёздным войнам».

В июне мы рассказывали о слухах от инсайдеров, согласно которым Lucasfilm готовит два мультсериала. Один как раз про отряд клонов, а другой — идейное продолжение мультсериала «Повстанцы».