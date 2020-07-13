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    Новости

    Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованный отряд

    13 июля 2020
    Кот-император
    13.07.2020
    2662
    0 минут на чтение
    Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованный отряд

    Корреспондент канала ABC (входит в Disney) Клейтон Сэнделл рассказал, что стриминговый сервис Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованную партию — особый отряд клонов, который генетически отличается от своих остальных собратьев. Чуть позже информацию подтвердил и официальный сайт.

    Больше всего эти герои известны по одноимённой арке из седьмого сезона «Войны клонов», где они проводили спецоперацию по спасению Эхо.

    Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованный отряд 1

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     Илья Глазков |  20.03.2020 |  39 849

    В первых сериях мы узнаём, чем кончилась история «бракованной партии» клонов, так не похожих на обычных штурмовиков…

    Премьера мультсериала про Бракованный отряд намечена на 2021-й. Никаких сюжетных подробностей нет — известно только, что шоу развернётся после событий «Мести ситхов».

    Дейв Филони, создатель «Войн клонов» и «Постанцев», выступит исполнительным продюсером — вместе с Афиной Портилло, Брэдем Ро и Дженниффер Корбетт. Ранее они тоже работали над мультсериалами по «Звёздным войнам».

    В июне мы рассказывали о слухах от инсайдеров, согласно которым Lucasfilm готовит два мультсериала. Один как раз про отряд клонов, а другой — идейное продолжение мультсериала «Повстанцы».

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    Гештальт закрыт! Сериал довёл свой сюжет до «Мести ситхов» и трогательно подвёл итоги.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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