Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованный отряд

Корреспондент канала ABC (входит в Disney) Клейтон Сэнделл рассказал, что стриминговый сервис Disney+ заказал мультсериал по «Звёздным войнам» про Бракованную партию — особый отряд клонов, который генетически отличается от своих остальных собратьев. Чуть позже информацию подтвердил и официальный сайт.
Больше всего эти герои известны по одноимённой арке из седьмого сезона «Войны клонов», где они проводили спецоперацию по спасению Эхо.
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В первых сериях мы узнаём, чем кончилась история «бракованной партии» клонов, так не похожих на обычных штурмовиков…
Премьера мультсериала про Бракованный отряд намечена на 2021-й. Никаких сюжетных подробностей нет — известно только, что шоу развернётся после событий «Мести ситхов».
Дейв Филони, создатель «Войн клонов» и «Постанцев», выступит исполнительным продюсером — вместе с Афиной Портилло, Брэдем Ро и Дженниффер Корбетт. Ранее они тоже работали над мультсериалами по «Звёздным войнам».
В июне мы рассказывали о слухах от инсайдеров, согласно которым Lucasfilm готовит два мультсериала. Один как раз про отряд клонов, а другой — идейное продолжение мультсериала «Повстанцы».
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