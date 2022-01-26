Disney+ заказал сериал про Перси Джексона.

Теперь официально — для сервиса Disney+ разрабатывают фэнтезийный сериал по циклу книг Рика Риордана про Перси Джексона.

В основу сериала ляжет весь цикл — «Перси Джексон и боги-олимпийцы». Сериал находился в разработке с мая 2020-го. Производством занимается Disney Branded Television, которая когда-то участвовала в работе над экранизациями 2010-го и 2013-го годов. Поклонники книг эти адаптации приняли прохладно. Зато новый сериал обещают делать ближе к первоисточнику, к тому же, Риордан пишет сценарий пилота вместе с Джоном Стейнбергом («Чёрные паруса»). Писатель также занимает должность исполнительного продюсера.

Книги рассказывают о 12-летнем мальчишке Перси Джексоне, который узнаёт, что он — полубог, сын Посейдона и земной женщины. В ходе приключений он сталкивается с другими полукровками и волшебными созданиями, а ещё — оказывается втянут в интриги богов. Зевс обвиняет Перси в краже жезла молний — и чтобы во всём разобраться, Перси нужно пересечь всю Америку.

Пока что у сериала нет ни актёрского состава, ни даты выхода.