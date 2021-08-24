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    Новости

    Disney заказала сериал «Наутилус» по роману Жюля Верна

    24 августа 2021
    24.08.2021
    726
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    Disney заказала сериал «Наутилус» по роману Жюля Верна

    Disney заказал для своего стриминг-сервиса новую экранизацию классического фантастического романа «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна.

    Производством сериала в 10 эпизодах займутся Moonriver TV и Seven Stories. Шоу расскажет историю капитана Немо и его легендарной подводной лодки Наутилус, а также покажет путешествие по неизведанным глубинам.

    Исполнительным продюсером и сценаристом выступит Джеймс Дормер (занимался сериалом 2016 года Beowulf: Return to the Shieldlands, который был закрыт после показа уже первых серий). Ещё одним исполнительным продюсером стала Йоханна Деверо, руководительница отдела оригинальных сериалов Disney+.

    В 1954 году Disney уже экранизировал роман Верна — в том фильме Ричарда Флейшера главные роли исполнили Джеймс Мэйсон и Кирк Дуглас.

    Съёмки «Наутилуса» стартуют в начале 2022 года.

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