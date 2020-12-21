Дизайнер Lucasfilm поясняет, что «Мандалорец» и «Книга Бобы Фетта» — разные проекты

Концепт-дизайнер и арт-директор Пол Бейтман, работающий с Lucafilm, неофициально прокомментировал «Книгу Бобы Фетта», которую анонсировали в сцене после титров финальной серии второго сезона «Мандалорца».

Бейтман считает, что это всё же разные проекты. Во-первых, Педро Паскаль подписывал соглашение именно на третий сезон «Мандалорца». Во-вторых, он ссылается на различные съёмочные графики проектов. О съёмках такого шоу действительно осенью ходили слухи — СМИ писали, что его начали снимать параллельно третьем сезону «Мандалорца».

Впрочем, дизайнер просит не считать его слова официальной позицией. Он надеется, что в ближайший месяц Lucasfilm сама всё прояснит. Пока что мы даже не знаем, что из себя будет представлять этот сериал.

Добавим, что «Книги Бобы Фетта» не было в большом списке анонсов по «Звёздным войнам», о которых рассказала Кэтлин Кеннеди в рамках презентации Investor Day. Lucasfilm собирается выпустить сериалы «Асока» и «Рейнджеры Новой республики», действие которых развернётся параллельно «Мандалорцу».