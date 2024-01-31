Для Genshin Impact вышло большое обновление 4.4

HoYoverse выпустила для ролевого экшена Genshin Impact большое обновление 4.4 под названием «Яркие птицы в весеннем небе».

Как отмечаются разработчики, в игре близится начнется ежегодное праздничное событие «Праздник морских фонарей».

В игре появились три новые области Ли Юэ: верхнее ущелье Чэньюй, южные холмы Чэньюй и гора Лайсинь.

Также добавили двух персонажей: пятизвездочную Сянь Юнь и четырехзвездочного Ка Мин. А еще новыми костюмами обзавелись Гань Юй, Шэнь Хэ и Син Цю.