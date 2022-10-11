Для новой версии сериала «Квантовый скачок» заказали дополнительные эпизоды

Канал NBC заказал дополнительные эпизоды для недавно стартовавшего сериала «Квантовый скачок». Это новая версия культового научно-фантастического сериала, вышедшего в 1989 году.

Первоначально канал планировал выпустить 12 серий, но теперь в первом сезоне их будет 18. Канал принял решение продолжить шоу после того, как перезапуск занял первое место среди новинок на канале в возрастной категории 18-49. Проект также занял первое место на платформе Peacock среди прочих сериалов NBC.

Шоу, как и первоисточник, рассказывает об изобретателях машины времени, которая позволяет путешествовать в прошлое, но только «вселяясь» в тела разных людей. Машина помогает путешественнику исправить в прошлом фатальную ошибку или принять верное решение, которое окажет влияние на будущее. Теперь роль испытателя машины времени возьмёт на себя доктор Бен Сонг (Рэймонд Ли). Прыгая в прошлое, он попытается разгадать тайну исчезновения Сэма Беккета.