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    Новости

    Для приквела хоррора «Оно» про городок Дерри нашли шоураннеров

    10 ноября 2022
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    10.11.2022
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    Приквел хоррора «Оно» про городок Дерри обрёл шоураннеров

    Как пишет Variety, у давно анонсированного сериала по дилогии «Оно» наконец-то появились шоураннеры. Проектом «Добро пожаловать в Дерри», который расскажет о прошлых появлениях монстра в городке, займётся дуэт Джейсона Фукса (B.Q.E., Hey Paisan!) и Брэда Кэйна («Лунная гавань», «Полиция Токио»).

    Впервые о разработке сериала для HBO Max начали говорить ещё в марте. Детали сюжета и описание персонажей держатся в секрете. Ранее сообщалось, что Фукс написал первый эпизод при участии Энди Мускетти (режиссёра двух фильмов) и его жены Барбары Мускетти (продюсировала обе картины).  Производством должна заняться Warner Bros. Television.

    Последний фильм Мускетти — «Флэш» с Эзрой Миллером — переносили несколько раз. Ныне он запланирован на июнь 2023 года.

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