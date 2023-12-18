Для работы над фильмами и сериалами по Warhammer 40,000 собирают «элитную группу сценаристов»

Amazon Studios и Games Workshop объявили, что началась полноценная работа над киновселенной по мотивам Warhammer 40,000.

О своих планах компании объявили еще в декабре 2022 года, но финальное соглашение удалось подписать только сейчас.

Сейчас Amazon и Games Workshop займутся проработкой творческих деталей, написанием первого сценария и выбором историй, которые стоит рассказать в первую очередь.

Что касается формата, компании думают, стоит ли начинать с фильма или сериала. Или сделать сразу и то, и другое.

Для этой работы собирают элитную группу сценаристов. А исполнительным продюсером выступит Генри Кавилл. Без намека на то, что тот готов сыграть в грядущих экранизациях, не обошлось.

Также компании пообещали регулярно делиться с фанатами новостями.