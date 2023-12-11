Дмитрий Емец: идут переговоры об экранизации «Тани Гроттер»

Создатель «Тани Гроттер» Дмитрий Емец в подкасте «Интроверт на кухне» рассказал, что об экранизации цикла романов уже долго идут переговоры.

По словам писателя, этим занимается издатель, а сам он в это дело не лезет из «суеверных соображений».

Вероятность есть. <…> Когда с киношниками имеешь дело, здесь действует принцип 10%. На 100 обещаний жениться будет 10 браков. Если тебе обещали жениться, это совсем не значит, что что-то будет.

Емец отметил, что книги про Таню Гроттер хорошо бы легли в основу адаптаций. В то же время автор переживает, что в процессе постоянной смены сценаристов, которая из опыта самого писателя зачастую происходит во время работы над фильмами, могут пострадать диалоги.

Прямо сейчас, кстати, идет работа над экранизацией другой книги Дмитрия Емца — «Золото скифов».