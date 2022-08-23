«Дом дракона» стал самым просматриваемым дебютом HBO

Warner Bros. Discovery объявила, что премьера приквела «Игры престолов» под названием «Дом дракона» привлекла в США 9,99 миллиона зрителей на HBO и HBO Max.
Для HBO первый эпизод долгожданного спин-оффа оказался самым просматриваемым дебютом за всю историю существования канала.
А по данным аналитической фирмы Samba TV, в день премьеры сериал посмотрели 2,6 миллиона американских домохозяйств, что более чем в два раза больше показателей четвертого сезона «Очень странных дел» от Netflix.
Уже сейчас можно точно заявить, что «Дом дракона» стал крупнейшим релизом в этом году среди всех сериалов кабельных и стриминговых сетей.
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