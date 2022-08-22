«Дом Дракона» вышел на «Амедиатеке»

На «Амедиатеке» вслед за HBO Max вышел первый эпизод «Дома Дракона» — приквела «Игры престолов». Сериал рассказывает о правлении династии Таргариенов за двести лет до событий саги. Он основан на книге Мартина «Пламя и кровь».

Премьера эпизода сопровождалась традиционной уже для «Престолов» утечкой серии на торренты за несколько часов до появления эпизода на сервисах.

На «Амедиатеке» доступны дубляж и субтитры.

Серии будут выходить по воскресеньям на HBO Max, а в понедельник будет появляться релиз на «Амедиатеке». Финал ожидается 24 октября.

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