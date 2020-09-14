«Довод» собрал 207 миллионов долларов в мировом прокате

Сборы «Довода» Кристофера Нолана в мировом прокате превысили 207 миллионов долларов. Однако интерес к блокбастеру постепенно угасает.

Во второй уик-энд в США и Канаде фильм заработал 6,7 миллиона долларов, что на 29% меньше первых выходных.

По словам аналитиков Exhibitor Relations, это означает, что зрители пока не готовы вернуться в кинотеатры.

Кроме того, в Штатах работу возобновили примерно 70% кинотеатров, но с ограничениями на продажи билетов. А в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе до сих пор все закрыто.

На производство «Довода» выделили 200 миллионов долларов, однако фильм пока не вышел в плюс, так как в эту сумму не входит стоимость маркетинга.