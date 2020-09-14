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    Новости

    «Довод» собрал 207 миллионов долларов в мировом прокате

    14 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    14.09.2020
    1738
    0 минут на чтение
    «Довод» собрал 207 миллионов долларов

    Сборы «Довода» Кристофера Нолана в мировом прокате превысили 207 миллионов долларов. Однако интерес к блокбастеру постепенно угасает.

    Во второй уик-энд в США и Канаде фильм заработал 6,7 миллиона долларов, что на 29% меньше первых выходных.

    По словам аналитиков Exhibitor Relations, это означает, что зрители пока не готовы вернуться в кинотеатры.

    Кроме того, в Штатах работу возобновили примерно 70% кинотеатров, но с ограничениями на продажи билетов. А в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе до сих пор все закрыто.

    На производство «Довода» выделили 200 миллионов долларов, однако фильм пока не вышел в плюс, так как в эту сумму не входит стоимость маркетинга.

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     Дмитрий Кинский |  04.09.2020

    Точные цифры станут известны ближе к вечеру.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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