«Довод» собрал 207 миллионов долларов в мировом прокате

Сборы «Довода» Кристофера Нолана в мировом прокате превысили 207 миллионов долларов. Однако интерес к блокбастеру постепенно угасает.
Во второй уик-энд в США и Канаде фильм заработал 6,7 миллиона долларов, что на 29% меньше первых выходных.
По словам аналитиков Exhibitor Relations, это означает, что зрители пока не готовы вернуться в кинотеатры.
Кроме того, в Штатах работу возобновили примерно 70% кинотеатров, но с ограничениями на продажи билетов. А в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе до сих пор все закрыто.
На производство «Довода» выделили 200 миллионов долларов, однако фильм пока не вышел в плюс, так как в эту сумму не входит стоимость маркетинга.
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Дмитрий Кинский | 04.09.2020
Точные цифры станут известны ближе к вечеру.
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