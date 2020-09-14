Драконы и магия в новом трейлере аниме «Сжечь ведьму»

Bandai Namco выпустила еще один трейлер аниме-фильма «Сжечь ведьму» (в оригинале — Burn the Witch), снятого по мотивам одноименной манги автора «Блич» Тайто Кубо.

По сюжету подавляющая часть смертей в Лондоне связаны с драконами, которых большинство людей не замечают. Их могут увидеть только жители обратной стороны города, но вступать в контакт дозволено только ведьмам и волшебникам. Среди них — Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, которые работают в организации по защите и контроле драконов.

Постановкой занимается Тацуро Кавано, работавший над вторым сезоном Psychopass. Ему помогает Юдзи Симидзу, приложивший руку к Gatchaman Crowds Insight.

Премьера «Сжечь ведьму» состоится 2 октября на Crunchyroll — аниме выйдет в формате трех эпизодов.