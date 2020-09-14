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    Новости

    Драконы и магия в новом трейлере аниме «Сжечь ведьму»

    14 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    14.09.2020
    4016
    0 минут на чтение
    Lhf

    Bandai Namco выпустила еще один трейлер аниме-фильма «Сжечь ведьму» (в оригинале — Burn the Witch), снятого по мотивам одноименной манги автора «Блич» Тайто Кубо.

    По сюжету подавляющая часть смертей в Лондоне связаны с драконами, которых большинство людей не замечают. Их могут увидеть только жители обратной стороны города, но вступать в контакт дозволено только ведьмам и волшебникам. Среди них — Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, которые работают в организации по защите и контроле драконов.

    Постановкой занимается Тацуро Кавано, работавший над вторым сезоном Psychopass. Ему помогает Юдзи Симидзу, приложивший руку к Gatchaman Crowds Insight.

    Премьера «Сжечь ведьму» состоится 2 октября на Crunchyroll — аниме выйдет в формате трех эпизодов.

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    Трейлер аниме «Сжечь ведьму» — фильма по манге автора «Блич»

     Дмитрий Кинский |  25.08.2020

    Премьера 2 октября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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