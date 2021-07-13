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    Новости

    Дуэйн Джонсон: «Черный Адам» изменит баланс сил в киновселенной DC

    13 июля 2021
    13.07.2021
    1329
    0 минут на чтение
    Дуэйн Джонсон: «Черный Адам» изменит баланс силы в киновселенной DC

    Недавно Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в Instagram кадр со съемок «Черного Адама» и вместе с этим раскрыл некоторые подробности картины.

    По словам актера, грядущий фильм будет очень масштабным, но конкретных деталей пока нет.

    Вы можете увидеть немного замысловатую и красивую фактуру костюма Черного Адама. Это не типичный костюм Marvel или DC с подкладкой для мускулов.

    Также кинокомикс будет куда более жестоким, чем предыдущие фильмы DC вроде «Шазама!».

    Мы знаем, что у супергероев есть кодекс, и они не убивают плохих парней. Но Черный Адам убивает. Иерархия силы во вселенной DC изменится. Он — антигерой. Человек в черном. Защитник своего народа.

    О сюжете ленты ничего не известно. Однако, судя по всему, нам покажут, как Черный Адам превращается из антигероя в настоящего суперзлодея.

    Премьера состоится 29 июля 2022 года. Причем фильм может получить рейтинг R.

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