«Думаете, пассажиры все еще живы?» — трейлер сериала «1899» от авторов «Тьмы»

Netflix опубликовал полноценный трейлер мистического сериала «1899» от создателей «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара.
Сюжет разворачивается в начале 20 века, а в центре внимания иммигранты, которые отправляются на корабле из Европы в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Однако их морское путешествие превращается в настоящий кошмар.
Главные роли исполняют Эмили Бичем («В пустыне смерти»), Анайрин Барнард («Белая королева»), Андрес Пичман («Тьма»), Мигель Бернардо («Элита»).
Премьера состоится 17 ноября.
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Редактор
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