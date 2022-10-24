«Думаете, пассажиры все еще живы?» — трейлер сериала «1899» от авторов «Тьмы»

Netflix опубликовал полноценный трейлер мистического сериала «1899» от создателей «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара.

Сюжет разворачивается в начале 20 века, а в центре внимания иммигранты, которые отправляются на корабле из Европы в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни. Однако их морское путешествие превращается в настоящий кошмар.

Главные роли исполняют Эмили Бичем («В пустыне смерти»), Анайрин Барнард («Белая королева»), Андрес Пичман («Тьма»), Мигель Бернардо («Элита»).

Премьера состоится 17 ноября.