Думсдэй в трейлере финального сезона «Супермена и Лоис»

Телеканал The CW представил полноценный трейлер четвертого сезона «Супермена и Лоис», который станет заключительным для шоу.

В основу сюжета свежих серий ляжет комикс «Смерть и возвращение Супермена». В ролике показали всех центральных персонажей, кроме самого Человека из стали, который погиб в схватке с Думсдэем.

Новые эпизоды «Супермена и Лоис» стартуют с 17 октября. О причинах закрытия шоу в The CW рассказали ранее.