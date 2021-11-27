«Дюна» собрала 100 млн долларов в американском прокате

Кассовые сборы «Дюны» в США преодолели отметку в 100 млн долларов — для этого понадобилось чуть больше месяца. Это второй фильм, собравший 100 млн долларов в домашнем прокате — лента не смогла обогнать «Годзиллу против Конга» со сборами в 467 млн.
На данный момент в мировом прокате фильм заработал 376 млн долларов. Можно ожидать, что к концу американского проката «Дюна» дойдёт до 110 млн долларов, а во всем мире — до 380 млн.
Формально такие сборы считаются неудачей, поскольку бюджет картины составлял 165 миллионов и ещё около 100 было потрачено на маркетинг. Но благодаря стримингу и положительным отзывам критиков Warner Bros. и Legendary очень скоро анонсировали сиквел. Производство второй части должно начаться в июле 2022 года.
Премьера запланирована на октябрь 2023.
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