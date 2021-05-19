Дж. Дж. Абрамс и Мэтт Ривз работают над мультсериалом про Бэтмена

Джей Джей Абрамс и режиссер грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз объединились для работы над новым анимационным сериалом о Темном рыцаре — «Бэтмен: Крестоносец в плаще» (Batman: Caped Crusader).

Также в проекте примет участие Брюс Тимм, который приложил руку ко многим мультикам про Бэтмена, включая шоу 1995 года.

Сериал описывается как «переосмысление мифологии» Темного рыцаря. А сами авторы хотят вернуться к нуарным корням и углубиться в психологию знаковых персонажей.

Прежде Абрамс и Ривз совместно работали над сериалом «Фелисити» и фантастическим триллером «Кловерфилд, 10».

У «Крестоносца в плаще» нет даты выхода. Известно только, что его выпустят в HBO Max.