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    Новости

    Дж. Дж. Абрамс и Мэтт Ривз работают над мультсериалом про Бэтмена

    19 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    19.05.2021
    277
    0 минут на чтение
    Дж. Дж. Абрамса и Мэтта Ривза

    Джей Джей Абрамс и режиссер грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз объединились для работы над новым анимационным сериалом о Темном рыцаре — «Бэтмен: Крестоносец в плаще» (Batman: Caped Crusader).

    Также в проекте примет участие Брюс Тимм, который приложил руку ко многим мультикам про Бэтмена, включая шоу 1995 года.

    Сериал описывается как «переосмысление мифологии» Темного рыцаря. А сами авторы хотят вернуться к нуарным корням и углубиться в психологию знаковых персонажей.

    Прежде Абрамс и Ривз совместно работали над сериалом «Фелисити» и фантастическим триллером «Кловерфилд, 10».

    У «Крестоносца в плаще» нет даты выхода. Известно только, что его выпустят в HBO Max.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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