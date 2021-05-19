Дж. Дж. Абрамс и Мэтт Ривз работают над мультсериалом про Бэтмена

Джей Джей Абрамс и режиссер грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз объединились для работы над новым анимационным сериалом о Темном рыцаре — «Бэтмен: Крестоносец в плаще» (Batman: Caped Crusader).
Также в проекте примет участие Брюс Тимм, который приложил руку ко многим мультикам про Бэтмена, включая шоу 1995 года.
Сериал описывается как «переосмысление мифологии» Темного рыцаря. А сами авторы хотят вернуться к нуарным корням и углубиться в психологию знаковых персонажей.
Прежде Абрамс и Ривз совместно работали над сериалом «Фелисити» и фантастическим триллером «Кловерфилд, 10».
У «Крестоносца в плаще» нет даты выхода. Известно только, что его выпустят в HBO Max.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.