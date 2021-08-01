Джанкарло Эспозито подтвердил своё возвращение в третьем сезоне «Мандалорца»

В интервью на GalaxyCon Raleigh Джанкарло Эспозито, исполнивший роль Моффа Гидеона, рассказал, что скоро начнутся съёмки третьего сезона «Мандалорца». Он подтвердил, что его персонаж появится в третьем сезоне, и ему будет уделено больше внимания, чем в предыдущих сезонах, но не раскрыл деталей сюжета.

Только что закончились съёмки «Бобы Фетта», и скоро начнут снимать третий сезон

Исполнитель роли Мандалорца Педро Паскаль на данный момент находится в Канаде на съемках шоу HBO «Last of us», но его отсутствие может не помешать съёмкам сериала. По словам Эспозито, Паскаля ждать не придётся, поскольку главный герой часто носит шлем, соответственно, актёр может просто озвучить персонажа, если он не может быть в костюме. При этом Эспозито сомневается, что мы будем чаще видеть Мандалорца без его шлема.