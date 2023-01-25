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    Джастина Ройланда увольняют из проектов на фоне судебного дела. Что будет дальше с «Риком и Морти»?

    25 января 2023
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    25.01.2023
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    0 минут на чтение
    Джастина Ройланда увольняют из проектов на фоне судебного дела. Что будет дальше с «Риком и Морти»

    Канал Adult Swim объявил, что расторгает рабочие отношения с Джастином Ройландом, соавтором и актёром озвучки «Рика и Морти». В социальных сетях объяснили, что мультсериал продолжит выходить с седьмым сезоном, над которым будет работать всё та же команда.

    Как пишет Deadline, главным героям, которых озвучивал Ройланд, подберут другие голоса.

    Кроме того, о разрыве рабочих отношений  сообщила видеоигровая студия Squanch Games, выпустившая шутер High on Life. Как уточняют в социальных сетях, Ройланд, основавший студию, покинул её 16 января.

    Решение о приостановке работы появилось на фоне сообщений в СМИ о судебном разбирательстве вокруг сценариста. Оно началось ещё в 2020-м, но об этом стало известно только в начале 2023-м. Ему предъявили обвинение в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений и в незаконном лишении свободы. Пострадавшей выступает бывшая девушка Ройланда, её имя не раскрывается. Повторное досудебное слушание состоится 27 апреля.

    Созданный Ройландом и Дэном Хармоном мультсериал «Рик и Морти» ещё в 2018-м был продлён на 70 эпизодов — предположительно, шоу может выходить вплоть до 10-го сезона. Пока что вышло только 6 сезонов, в планах точно объявили о 7-м.

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