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    Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант в «Звездных войнах: Пробуждение силы»

    18 января 2022
    18.01.2022
    1082
    0 минут на чтение
    Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант в «Звездных войнах: Пробуждение силы»

    Пабло Идальго из сюжетной группы Lucasfilm рассказал, что изначально Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант в «Звездных войнах: Пробуждение силы».

    Но в студии были против таких радикальных поворотов событий, поэтому под прицел попала Хосниан-Прайм.

    По сути, Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант. А Lucasfilm не позволили этого сделать. Хосниан-Прайм был неудовлетворительной золотой серединой. Такое случается.

    Одна из причин, почему от уничтожения Корусанта отказались, — на тот момент планета должна была появиться в других проектах по «Звездным войнам».

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