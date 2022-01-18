Пабло Идальго из сюжетной группы Lucasfilm рассказал, что изначально Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант в «Звездных войнах: Пробуждение силы».
Но в студии были против таких радикальных поворотов событий, поэтому под прицел попала Хосниан-Прайм.
По сути, Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант. А Lucasfilm не позволили этого сделать. Хосниан-Прайм был неудовлетворительной золотой серединой. Такое случается.
Одна из причин, почему от уничтожения Корусанта отказались, — на тот момент планета должна была появиться в других проектах по «Звездным войнам».
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Редактор
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