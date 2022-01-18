Пабло Идальго из сюжетной группы Lucasfilm рассказал, что изначально Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант в «Звездных войнах: Пробуждение силы».

Но в студии были против таких радикальных поворотов событий, поэтому под прицел попала Хосниан-Прайм.

По сути, Джей Джей Абрамс хотел взорвать Корусант. А Lucasfilm не позволили этого сделать. Хосниан-Прайм был неудовлетворительной золотой серединой. Такое случается.

Одна из причин, почему от уничтожения Корусанта отказались, — на тот момент планета должна была появиться в других проектах по «Звездным войнам».