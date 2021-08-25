Джейк Джилленхолл сыграет главную роль в фильме Oblivion Song по комиксу Роберта Киркмана

Джейк Джилленхолл присоединился к экранизации комикса Oblivion Song («Песнь Забвения») Роберта Киркмана и Лоренцо Де Филичи. Номинант премии «Оскар» исполнит в картине главную роль.
Комикс, выпускаемый издательством Image, рассказывает историю Нейтана Коула. Каждый день он отправляется в опасную аномальную зону, эдакий ад на Земле, которую называют Забвение. Десять лет назад это место было частью Филадельфии, но однажды из-за какой-то катастрофы превратилось в постапокалиптические руины. И теперь почти триста тысяч жителей пытаются спастись в этом кошмаре — им как раз и помогает Коул.
Джилленхолл выступит и продюсером картины. Производством займутся студии Skybound Entertainment, Nine Stories и New Republic Pictures.
Режиссёра у «Песни» пока нет, как нет и даты релиза.
Oblivion Song выходил с 2018 года, всего в серии 36 выпусков.
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