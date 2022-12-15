Джеймс Ганн делает фильм про молодого Супермена. Генри Кавилл не вернется к роли

Джеймс Ганн рассказал в твиттере, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена в киновселенной DC, как изначально предполагалось.

Творческий руководитель DC начал писать сценарий для фильма про первые годы Человека из стали, когда он совмещал свои супергеройские будни с работой в Daily Planet. Из-за этого он хочет взять на роль более молодого актера.

Однако Ганн встречался с Кавиллом, чтобы обсудить с ним «ряд захватывающих возможностей» для совместной работы в будущем.

Помимо этого Джеймс общался с Беном Аффлеком, который раньше играл Бэтмена, чтобы обговорить с ним его потенциальное участие в киновселенной DC в качестве режиссера.

В то же время фильм про темнокожего Супермена, за который отвечают сценарист Та-Нехаси Коутс и продюсер Джей Джей Абрамс, все еще в производстве.