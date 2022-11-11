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    Новости

    Джеймс Ганн и Питер Сафран работают над «библией единой вселенной DC»

    11 ноября 2022
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    11.11.2022
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    Джеймс Ганн и Питер Сафран работают над «библией единой вселенной DC»

    Издание The Wrap со ссылкой на свои источники рассказало, что недавно Джеймс Ганн и Питер Сафран провели с Warner Bros. Discovery встречу, на которой раскрыли свои планы на вселенную DC.

    Так, прямо сейчас они работают на «библией единой вселенной DC», которая будет охватывать фильмы, сериалы, анимационные проекты и игры в течение 10 лет.

    Вместе с этим Ганн подчеркнул, что ему очень нравятся персонажи Бэтмена и Супермена. Судя по всему, они могут стать центральными героями в новой истории.

    Я люблю Супермена и Бэтмена. Мне нравятся, как они друг с другом взаимодействуют. Мне нравятся, что в чем-то они одинаковые. И в чем-то они совершенно разные.

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     Дмитрий Кинский |  07.11.2022

    В нее войдут фильмы, сериалы и мультсериалы.

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