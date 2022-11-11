Джеймс Ганн и Питер Сафран работают над «библией единой вселенной DC»

Издание The Wrap со ссылкой на свои источники рассказало, что недавно Джеймс Ганн и Питер Сафран провели с Warner Bros. Discovery встречу, на которой раскрыли свои планы на вселенную DC.

Так, прямо сейчас они работают на «библией единой вселенной DC», которая будет охватывать фильмы, сериалы, анимационные проекты и игры в течение 10 лет.

Вместе с этим Ганн подчеркнул, что ему очень нравятся персонажи Бэтмена и Супермена. Судя по всему, они могут стать центральными героями в новой истории.