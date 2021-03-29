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    Новости

    Джеймс Ганн не хотел, чтобы Король акул из «Отряда самоубийц» получился милым

    29 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    29.03.2021
    1265
    0 минут на чтение
    Джеймс Ганн не хотел, чтобы Король акул из «Отряда самоубийц» был милым

    Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн немного рассказал о создании образа Короля акул в фильме.

    Так, изначально он хотел, чтобы персонаж выглядел как акула-молот, но этот дизайн оказался слишком проблематичным.

    Из-за того, что его глаза по бокам и на большом расстоянии друг от друга, было неловко снимать взаимодействия с другими людьми. Было непонятно, что герой на кого-то смотрит, а сами кадры, как правило, получались слишком широкими.

    Что касается «батиного тела», то постановщик с самого начала настаивал на этой концепции, поскольку в его представлении герой просто не может быть качком.

    При этом сходство Короля акул из «Отряда самоубийц» с его версией в «Харли Квинн» — случайность, ведь съемки картины начались за год до выхода мультсериала.

    Также Джеймс отметил, что авторы вовсе не хотели сделать персонажа милым, как это был с малышом Грутом из «Стражей галактики», — миссия, правда, провалилась.

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    Фильм выйдет 6 августа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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