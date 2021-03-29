Джеймс Ганн не хотел, чтобы Король акул из «Отряда самоубийц» получился милым

Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн немного рассказал о создании образа Короля акул в фильме.

Так, изначально он хотел, чтобы персонаж выглядел как акула-молот, но этот дизайн оказался слишком проблематичным.

Из-за того, что его глаза по бокам и на большом расстоянии друг от друга, было неловко снимать взаимодействия с другими людьми. Было непонятно, что герой на кого-то смотрит, а сами кадры, как правило, получались слишком широкими.

Что касается «батиного тела», то постановщик с самого начала настаивал на этой концепции, поскольку в его представлении герой просто не может быть качком.

При этом сходство Короля акул из «Отряда самоубийц» с его версией в «Харли Квинн» — случайность, ведь съемки картины начались за год до выхода мультсериала.

Также Джеймс отметил, что авторы вовсе не хотели сделать персонажа милым, как это был с малышом Грутом из «Стражей галактики», — миссия, правда, провалилась.