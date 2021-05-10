Джеймс Ганн предлагал Marvel снять фильм о Драксе и Мантис

Дэйв Батиста в одном из интервью рассказал, что режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн хотел снять отдельный фильм о Драксе и Мантис.
Но, судя по всему, Marvel не особо была заинтересована в этом проекте.
Некоторое время ходили разговоры о Драксе и Мантис. Это всерьез обсуждалось, потому что это была идея Джеймса Ганна. Он мне рассказал, что хотел снять этот фильм. Идея показалась мне блестящей, но я не слышал ответа студии. Я думаю, что она не очень заинтересована в этой картине. Или фильм просто не укладывается в ее планы.
Также актер признался, что триквел «Стражей галактики», вероятно, станет последним фильмом, в котором появится Дракс.
Честно говоря, я не знаю, что из себя представляет сценарий третьего фильма. Много лет назад был сценарий, но его наверняка переделают, потому что все направление киновселенной Marvel изменилось.
Картина выйдет 5 мая 2023 года. А в конце 2021-го в Disney+ покажут рождественский эпизод «Стражей галактики».
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