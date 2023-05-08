Джеймс Ганн рассказал о будущем «Стражей Галактики» в формате Q&A-сессии

После выхода третьей части «Стражей Галактики» Джеймс Ганн провёл в твиттере с читателями короткую Q&A-сессию. Он попросил задавать ему вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет» и которые связаны с трилогией «Стражей». Развёрнутых ответов постановщик не дал, но кое-что интересное узнать удалось:
- Ждать ли четвёртую часть «Стражей»? (Нет)
- Поддерживает ли Ракета связь с Тором? (Нет)
- Вы хотите ещё поработать с Брэдли Купером и Чукуди Ивуджи? (Да)
- Знает ли среднестатистический землянин из КВМ о существовании Стражей? (Нет)
- Сыграет ли кто-то из «Стражей» в фильме «Супермен: Наследие»? (Да)
- Будет ли у «Стражей 3» альтернативная концовка? (Нет)
- Вы знали, чем закончится третья часть, когда писали сценарий второй? (Да, в основном)
- Вы обсуждали с Marvel будущее «Стражей»? (Да)
- Ждать ли режиссерскую версию трилогии? (Трилогия — это уже и есть режиссёрская версия)
- Вы думали над тем, чтобы дать Говарду Утке больше экранного времени? (Да)
- Ракета — ваш любимый персонаж? (Да)
- Адам Уорлок с кем-то встречается? Спрашиваю для друга (Нет)
- Космо — хорошая собачка? (Да)
Ну и последнее:
- Фильм основан на реальной истории? (Да, он основан на истории моей души)
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