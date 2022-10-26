Джеймс Кэмерон не хотел бы снимать фильмы вроде Marvel и DC

Джеймс Кэмерон в одном из интервью признался, что не хотел бы снимать фильмы на подобие супергеройских блокбастеров Marvel и DC.

По его словам, герои в них всегда ведут себя как подростки, даже если они изображены как взрослые персонажи.

Я хочу делать то, что не делают другие. Когда я смотри эти большие зрелищные фильмы — да, я говорю про вас Marvel и DC, — то неважно, сколько лет их героям, они всегда ведут себя так, будто учатся в колледже. У них есть отношения, но на самом деле их нет. <…> Чувства, которые действительно нас приземляют и дают нам силу, любовь и цель? Эти персонажи ничего этого не испытывают. Я думаю, так не надо снимать фильмы.

Ближайший фильмы Кэмерона — «Аватар: Пути воды», который выйдет 16 декабря.