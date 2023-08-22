«Джеймс Уэбб»: завораживающие снимки туманности Кольцо

Европейское космическое агентство опубликовало несколько снимков планетарной туманности Кольцо, которые сделали с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Планетарная туманность находится в 2500 световых годах от Земли. Это один из самых заметных объектов на нашем небе, который открыли еще в 1779 году.
Красочное главное кольцо состоит из газа, выброшенного умирающей звездой в центре туманности, которая на пути к превращению в белого карлика.
Благодаря беспрецедентному качеству ученые теперь могут более детально изучить туманность Кольцо.
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