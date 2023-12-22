Джеймс Ван работает на фильмом по «Зову Ктулху» Говарда Лавкрафта

Как сообщает издание Deadline, режиссер «Пилы» и «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта.

Ван занимается проектом в качестве продюсера, а вот кто займется постановкой ленты, пока не уточняется.

Сам Джеймс отметил, что спокойно работал над этим фильмом пять лет. По его словам, это проект мечты.

Ему помогает амбициозный китайско-американский фонд Stars-Hana, который после хочет превратить этот и другие фильмы в игру.