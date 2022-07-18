Джо Руссо о ценности стриминговых сервисов: кинотеатры — не священное место

Джо Руссо в интервью The Hollywood Reporter прокомментировал «войну» между фанатами стриминговых сервисов и традиционных кинотеатров.

Режиссер считает, что в этом нет никакого смысла, потому что нужно в первую очередь любить кино.

Сейчас возможность ходить в кинотеатр — это элитарное понятие. Потому что это чертовски дорого. Но идея того, что кинотеатры — священное место, — это чушь собачья.

По мнению постановщика, ценность стримингов заключается именно в том, что зрители по одной цене могут получить сразу много историй и делиться аккаунтом со своими друзьями.