В сети активно расходится отрывок из интервью писательницы Джоан Роулинг из дополнительных материалов ко второй части «Фантастических тварей». В ролике писательница раскрыла подробнее связь между юными Дамблдором и Грин-де-Вальдом.

Это была невероятная страсть, у них были любовные отношения. Но как и в любых отношениях, не важно, гомосексуальных, гетеросексуальных или не важно какой ещё ярлык мы повесим, один в паре не знал, что на самом деле испытывает другой. Вы не знаете, вы лишь можете думать, будто знаете. Сексуальная сторона их жизни — думаю, что в их отношениях всё же была сексуальная связь, — меня интересует меньше, чем эмоциональная, ведь чувства, которые они испытывали по отношению друг к другу, по сути и есть самая увлекательная вещь в человеческих отношениях.

Писательница раскрыла сексуальную ориентацию величайшего волшебника ещё в 2007 году, и многие поклонники саги о Гарри Поттере до сих пор не могут принять эти слова. Тем не менее Роулинг показала особую связь Дамблдора и Грин-де-Вальда во второй части «Фантастических тварей» — сцена-флэшбек продемонстрировала, что героев в молодости связывали очень близкие отношения.

Неожиданным откровениям писательницы был посвящён недавний флэшмоб, в котором пользователи соцсетей обыграли её внезапные заявления.