Джоффри, Рамси и Губернатор — топ самых ненавистных ТВ-персонажей по версии сайта Ranker

Сайт Ranker составил список самых ненавистных ТВ-персонажей, в который вошло много знакомых лиц из фантастики.
В топ попали не только плохие персонажи, но и герои, которые раздражают зрителей одним лишь своим присутствием на экране.
Так, в первой десятке оказалось аж три персонажа из «Игры престолов»: Джоффри Баратеон, Рамси Болтон и Серсея Ланнистер. Также в ней можно увидеть Шо Такера из «Стального алхимика: Братство» и Губернатора из «Ходячих мертвецов».
Вот как выглядит выглядит топ-15:
- Джоффри Баратеон — «Игра престолов»;
- Рамси Болтон — «Игра престолов»;
- Шо Такер — «Стальной алхимик: Братство»;
- Губернатор — «Ходячие мертвецы»;
- Каю — «Каю»;
- Рейчел Берри — «Хор»;
- Тодд — «Во все тяжкие»;
- Серсея Ланнистер — «Игра престолов»;
- Ливия Сопрано — «Клан Сопрано»;
- Эд Пелетье — «Ходячие мертвецы»;
- Уилл Шустер — «Хор»;
- Петир Бейлиш — «Игра престолов»;
- Эзра Фитц — «Милые обманщицы»;
- Пейдж Маккаллерс — «Милые обманщицы»;
- Русе Болтон — «Игра престолов».
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