Джоффри, Рамси и Губернатор — топ самых ненавистных ТВ-персонажей по версии сайта Ranker

Сайт Ranker составил список самых ненавистных ТВ-персонажей, в который вошло много знакомых лиц из фантастики.

В топ попали не только плохие персонажи, но и герои, которые раздражают зрителей одним лишь своим присутствием на экране.

Так, в первой десятке оказалось аж три персонажа из «Игры престолов»: Джоффри Баратеон, Рамси Болтон и Серсея Ланнистер. Также в ней можно увидеть Шо Такера из «Стального алхимика: Братство» и Губернатора из «Ходячих мертвецов».

Вот как выглядит выглядит топ-15: