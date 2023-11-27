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    Джоффри, Рамси и Губернатор — топ самых ненавистных ТВ-персонажей по версии сайта Ranker

    27 ноября 2023
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    27.11.2023
    1050
    0 минут на чтение
    Джоффри, Рамси и Губернатор — топ самых ненавистных ТВ-персонажей по версии сайта Ranker

    Сайт Ranker составил список самых ненавистных ТВ-персонажей, в который вошло много знакомых лиц из фантастики.

    В топ попали не только плохие персонажи, но и герои, которые раздражают зрителей одним лишь своим присутствием на экране.

    Так, в первой десятке оказалось аж три персонажа из «Игры престолов»: Джоффри Баратеон, Рамси Болтон и Серсея Ланнистер. Также в ней можно увидеть Шо Такера из «Стального алхимика: Братство» и Губернатора из «Ходячих мертвецов».

    Вот как выглядит выглядит топ-15:

    1. Джоффри Баратеон — «Игра престолов»;
    2. Рамси Болтон — «Игра престолов»;
    3. Шо Такер — «Стальной алхимик: Братство»;
    4. Губернатор — «Ходячие мертвецы»;
    5. Каю — «Каю»;
    6. Рейчел Берри — «Хор»;
    7. Тодд — «Во все тяжкие»;
    8. Серсея Ланнистер — «Игра престолов»;
    9. Ливия Сопрано — «Клан Сопрано»;
    10. Эд Пелетье — «Ходячие мертвецы»;
    11. Уилл Шустер — «Хор»;
    12. Петир Бейлиш — «Игра престолов»;
    13. Эзра Фитц — «Милые обманщицы»;
    14. Пейдж Маккаллерс — «Милые обманщицы»;
    15. Русе Болтон — «Игра престолов».
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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