Режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс у себя в инстаграме опубликовал ролик, посвящённый миллиардной кассе его картины. Фильм стал первым со взрослым рейтингом R (18+), который поставил подобный рекорд.
Ранее фильм поставил другой рекорд — он стал самой успешной лентой по комиксам (в соотношении прибыли по сравнению с затратами). При бюджете в 62,5 миллиона доллара он окупился в 16 раз.
«Джокер» уже обошёл многих своих братьев из вселенной DC, впереди лишь «Аквамен» (1,15 миллиарда долларов) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (1,084 миллиарда).
Фильм стартовал в широком прокате с 3-4 октября. Кое-где на него всё ещё можно найти билеты.
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