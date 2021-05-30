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    Новости

    Джон Бойега готов вернуться к роли Финна в «Звёздных войнах»

    30 мая 2021
    30.05.2021
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    1 минута на чтение
    Джон Бойега готов простить Lucasfilm и вернуться к роли Финна

    Издание EW пишет, что актёр Джон Боейга, сыгравший штурмовика-перебежчика Финна в новейшей трилогии «Звёздных войн», рассматривает варианты своего будущего в «Звёздных войнах». Однако он готов вернуться к своей роли при условии, что в проекте будут задействованы как Кэтлин Кеннеди, так и Джей Джей Абрамс, который покинул вселенную после девятого эпизода. Как пишет издание, во всплывшем отрывке из интервью Jakes’s Takes 2020 года Бойега говорит:

    Как бы то ни было, я открыт для обсуждения, пока в деле Джей Джей Абрамс, Кэтлин Кеннеди и, возможно, кто-то ещё из команды. Тут и думать не о чем.

    После девятого эпизода «Скайуокер. Восход» исполнитель роли Финна был недоволен сюжетной линией своего персонажа. Он критиковал студию Disney за их неподобающее отношение к цветным актёрам и героям.

    В интервью для GQ прошлой осенью он сказал:

    Я бы посоветовал Disney не вводить темнокожего персонажа и продвигать его как более значительного, чем есть на самом деле, а потом отодвигать его в сторону. Это не есть хорошо. Скажу прямо

    Тем не менее он и тогда был готов воплотить Финна в другом проекте — например, в анимационной версии.

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