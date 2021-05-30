Джон Бойега готов вернуться к роли Финна в «Звёздных войнах»

Издание EW пишет, что актёр Джон Боейга, сыгравший штурмовика-перебежчика Финна в новейшей трилогии «Звёздных войн», рассматривает варианты своего будущего в «Звёздных войнах». Однако он готов вернуться к своей роли при условии, что в проекте будут задействованы как Кэтлин Кеннеди, так и Джей Джей Абрамс, который покинул вселенную после девятого эпизода. Как пишет издание, во всплывшем отрывке из интервью Jakes’s Takes 2020 года Бойега говорит:

Как бы то ни было, я открыт для обсуждения, пока в деле Джей Джей Абрамс, Кэтлин Кеннеди и, возможно, кто-то ещё из команды. Тут и думать не о чем.

anyways here’s John Boyega saying he’s open to come back as long as it’s with Kathy, the old crew, and maybe even JJ #ContinueReyandFinnsStory pic.twitter.com/r4gPK4GiSJ — Palpamemes (@PalpyYT) May 25, 2021

После девятого эпизода «Скайуокер. Восход» исполнитель роли Финна был недоволен сюжетной линией своего персонажа. Он критиковал студию Disney за их неподобающее отношение к цветным актёрам и героям.

В интервью для GQ прошлой осенью он сказал:

Я бы посоветовал Disney не вводить темнокожего персонажа и продвигать его как более значительного, чем есть на самом деле, а потом отодвигать его в сторону. Это не есть хорошо. Скажу прямо

Тем не менее он и тогда был готов воплотить Финна в другом проекте — например, в анимационной версии.