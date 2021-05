Джон Бойега готов вернуться к роли Финна в «Звёздных войнах»

Издание EW пишет, что актёр Джон Боейга, сыгравший штурмовика-перебежчика Финна в новейшей трилогии «Звёздных войн», рассматривает варианты своего будущего в «Звёздных войнах». Однако он готов вернуться к своей роли при условии, что в проекте будут задействованы как Кэтлин Кеннеди, так и Джей Джей Абрамс, который покинул вселенную после девятого эпизода. Как пишет издание, во всплывшем отрывке из интервью Jakes’s Takes 2020 года Бойега говорит:

