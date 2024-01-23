Издание Deadline рассказало, что звезда трилогии сиквелов «Звездных войн» Джон Бойега исполнит главную роль в сериале-приквеле «Книги Илая».

Сценарий напишет Гэри Уитт, который работал над фильмом. Режиссеры оригинала братья Хьюз выступят продюсерами.

Действие развернется за 30 лет до событий картины, вскоре после ядерной катастрофы. Других подробностей о сюжете шоу пока нет.

Проект на ранней стадии производства. Его только предлагают разным студиям.