Джон Фавро уже пишет сценарий четвертого сезона «Мандалорца»

Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро рассказал в одном из интервью, что уже работает над сценарием четвертого сезона, хотя третий выйдет только в начале 2023 года.

При этом события сериала будут тесно переплетены с сюжетом «Асоки», которой сейчас занимается Дэйв Филони.

Нам очень повезло с сериалами, потому что не надо пытаться уместить все события в полтора-два часа. Мы можем рассказывать истории медленно. Так что теперь, когда Дэйв Филони работает над «Асокой», это очень помогает мне со сценарием четвертого сезона «Мандалорца», который я сейчас пишу. В нем появляется все больше деталей.

Ранее стало известно, что в третьем сезоне «Мандалорца» вернется Бо-Катан. А сюжет «Асоки», скорее всего, будет посвящен поискам Эзры и Трауна.