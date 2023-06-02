Джон Карпентер намекнул на сиквел «Нечто» и снял сериал

Режиссер Джон Карпентер во время недавнего выступления на Texas Frightmare Weekend намекнул, что в работе находится продолжение хоррора «Нечто» 1982 года.
Я поклялся хранить тайну. Ладно. Может быть… Я не знаю, будет ли оно… Но «Нечто 2» может случиться.
Также он рассказал, что дистанционно, сидя на диване у себя дома в Голливуде, снял пражский сериал под названием «Вопли в пригороде» (или Suburban Scream в оригинале).
Напомним, это первая режиссерская работа Карпентера с 2010 года, когда вышел его фильм «Палата».
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