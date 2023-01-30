Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space

Режиссер Джон Карпентер, наиболее известный по «Нечто», высоко оценил вышедший на прошлой недели ремейк Dead Space от EA Motive.
В официальном твиттере игры отметили, что для разработчиков многое значит похвала от «самого мастера ужасов».
Отреставрированная Dead Space от EA получилось захватывающей и страшной. Замечательная игра!
Ранее постановщик неоднократно говорил о своей любви к трилогии и о том, что хотел бы заняться ее экранизацией.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Star Trek: Последний шанс капитанаКогда гиперпрыжок не помогает, остаётся только одно...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.