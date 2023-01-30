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    Новости

    Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space

    30 января 2023
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    30.01.2023
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    Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space

    Режиссер Джон Карпентер, наиболее известный по «Нечто», высоко оценил вышедший на прошлой недели ремейк Dead Space от EA Motive.

    В официальном твиттере игры отметили, что для разработчиков многое значит похвала от «самого мастера ужасов».

    Отреставрированная Dead Space от EA получилось захватывающей и страшной. Замечательная игра!

    Ранее постановщик неоднократно говорил о своей любви к трилогии и о том, что хотел бы заняться ее экранизацией.

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    Редактор
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