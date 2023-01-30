Джону Карпентеру понравился ремейк Dead Space

Режиссер Джон Карпентер, наиболее известный по «Нечто», высоко оценил вышедший на прошлой недели ремейк Dead Space от EA Motive.

В официальном твиттере игры отметили, что для разработчиков многое значит похвала от «самого мастера ужасов».

Отреставрированная Dead Space от EA получилось захватывающей и страшной. Замечательная игра!

Ранее постановщик неоднократно говорил о своей любви к трилогии и о том, что хотел бы заняться ее экранизацией.