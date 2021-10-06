Джордж Клуни рассказал, что его не звали в фильм про Флэша. Он считает, что «разрушил франшизу»

Во время промопоказа картины The Tender Bar, где главную роль исполнил Джордж Клуни, журналисты поинтересовались у актёра, не получал ли тот приглашение сняться во «Флэше» — грядущем кроссовере, для которого позвали в том числе и Майкла Китона и, кажется, Бена Аффлека.

Артист рассказал, что его не позвали.

Они не спрашивали. Когда ты уничтожаешь франшизу так, как это сделал я, то, когда доходит до проектов вроде «Флэша», они обычно поглядывают в другую сторону. Джордж Клуни, актёр

Как оказалось, Амаль Клуни, жена актёра, так и не посмотрела «Бэтмена и Робина», потому что муж «ей не позволил».

К некоторым фильмам, где я снялся, у меня отношение вроде «Я же ещё хочу, чтобы моя жена меня уважала». Джордж Клуни, актёр

«Бэтмен и Робин» Джоэла Шумахера вышел в 1997 году. Картину раскритиковали журналисты и зрители, она собрала 11 номинаций на «Золотую малину», а сам Клуни считает роль одну из худших в своей карьере. Голливуд вернулся к истории про Тёмного рыцаря лишь спустя восемь лет.

«Флэш» запланирован на 3 ноября 2022-го.