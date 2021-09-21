Джордж Мартин: авторы научно-фантастических романов не предсказывают будущее

В сети обратили внимание на интервью с Джорджем Мартином, датированное 1991 годом, когда он только начал писать серию «Песнь льда и пламени».

Тогда он заявил, что авторы научно-фантастических романов не предсказывает будущее.

Я не думаю, что кто-то действительно читает научную-фантастику, чтобы узнать, каким будет будущее. <…> Знаете, на каждое верное предсказание будущего приходится тысячи абсолютно неверных. Вы можете обратиться к книгам 40-х годов и посмотреть, каким их авторы представляли 90-е годы. Мы уже должны жить в куполообразных городах и добираться до работы на своих небольших вертолетах. Что случилось? Где это все?

Мартин подчеркнул, что книги про Рим, Дикий Запад и далекое будущее пишутся для современной аудитории — для людей, которые находятся здесь и сейчас.