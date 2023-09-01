Джордж Мартин назвал лучший финал в истории телевидения

Создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин поделился в своем блоге любимыми телевизионными эпизодами.

Его любимая серия — конец трагикомедии «Клиент всегда мертв». По его мнению, это лучший финал в истории телевидения, который просто невозможно превзойти.

Мне очень понравился этот сериал, пусть и не так, как «Рим», «Дедвуд», «Фарго» и некоторые другие шоу. Но последний эпизод — несомненно, лучший финал за всю историю ТВ.

Писателю также понравились «Чемодан» из «Безумцев» и «Озимандия» из «Во все тяжкие». Кроме того, ему очень понравились «Сосновые степи» из «Клана Сопрано», а также серия «Прослушки», в котором главный герой погибает.

Не забыл упомянуть Мартин и «Черное зеркало»:

Это выдающийся во многих отношения сериал, но «Сан-Джуниперо» — эпизод, который я люблю пересматривать снова и снова и советую своим друзьям.

Ранее Vanity Fair включил «Черноводную» из «Игры престолов», которую написал Джордж, в список «25 идеальных телевизионных эпизодов за последние 25 лет».